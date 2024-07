Il Giardino Segreto – Tarano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) IlStrada Regionale Sabina 657 km 12,600 – 02040Telefono: 329/8762471 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 13/15€, primi 15/18€, secondi 25/35€, dolci 8€ Chiusura: dal Lunedì al Giovedì OFFERTA Immerso nella natura e al tempo stesso a una manciata di minuti dall’uscita Ponzano Romano – Soratte dell’A1, questo ristorante ospitato in un bel casale ormai non è più tanto “”. Merito di una fama conquistata negli anni grazie a una cucina incentrata sul famoso bovino Wagyu, di cui questa azienda agrituristica vanta uno dei pochi allevamenti italiani. Il menù prevede un percorso degustazione di 6 portate a 70 euro oppure la possibilità di ordinare à la carte, opzione da noi scelta. Siamo così partiti con dei graditi appetizer composti da una patata fondente, da un crostino con crema di melanzane e soprattutto da un’ottima oliva ascolana ripiena di Wagyu, per proseguire con il sempre eccellente piatto di salumi di maiale nero accompagnato, però, da una torta al testo non convenzionale, troppo bassa e croccante.