Gubbio vola con gli Aquilonisti Eolo Doppia trasferta per la promozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Tra le varie associazioni che portano lustro e promuovono il nome dinel mondo c’è anche quella degli. A giugno, gli eugubini hanno effettuato due trasferte internazionali di lunga distanza: prima si sono recati in Malesia per un festival locale, poi in Canada dove hanno riscosso un enorme successo grazie alle loro colorate creazioni. In particolare, due le località toccate dal team composto da Sabrina Cortoni, Elena Monacelli ed Andrea Baffoni, Saint Honoré in Québec e Swift Current in Saskatchewan, rispettivamente ad est e al centro ovest del Paese della foglia d’acero. Nella prima tappa in Quebec, a fare da sfondo agli aquiloni eugubini sono stati i laghi e boschi che caratterizzano lo stato canadese, con la maestria del gruppoche ha catturato l’attenzione di un pubblico affascinato da performance dinamiche e eleganti impreziosite dal volo in notturna.