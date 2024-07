Fermata la banda di ladri d’auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Un’Audi rubata in centro a Macerata, cinque uomini in fuga arrivati da Cerignola e bloccati alla stazione ferroviaria di Civitanova. Alle 3.30 di giovedì scorso a Montecosaro, una pattuglia dei carabinieri della locale stazione ha intercettato due auto sospette, che erano ferme nella zona industriale. Quando hanno visto arrivare la pattuglia dei carabinieri, cinque uomini di giovane età, che erano fermi in piedi attorno ai due mezzi, si sono dati immediatamente alla fuga, riuscnedo a far perdere le loro tracce per le campagne circostanti. Una delle due auto ferme, una Audi A1, è risultata essere stata rubata mezz’ora prima nel centro di Macerata. L’altro veicolo invece, un’utilitaria Ford, era intestato a una ditta di autonoleggi della provincia di Foggia e all’interno dell’abitacolo i carabinieri hanno rinvenuto materiale atto allo scasso, passamontagna e alcune centraline elettroniche, in grado di avviare veicoli Volkswagen e Audi.