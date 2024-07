Europei di calcio maxischermi a Roma | ecco dove vedere le partite

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 14 luglio 2024) AGGIORNAMENTO:LA FINALE Domenica 14 luglio, alle 21, sul nostro maxischermo la finale degli. Sarà un’occasione stupenda per guardare tutti insieme l’ultima partita di questa estatevi aspettiamo Fino al 18 agosto, due mesi e mezzo di eventi, concerti, spettacoli e appuntamenti completamente gratuiti. Il villaggio aprirà tutti i giorni dalle ore 17:00: troverete un’attrezzatissima area ristoro,godere di una fantastica selezione di bevande e piatti per accompagnare i pomeriggi e le serate di questa estate! Info: 349/1859904 Parco Talenti / Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese Ingresso gratuito Tutti i giorni 17.00-02.00 ANGELI ROCK Stai cercandola Finale Euro 2024 tra Spagna ed Inghilterra? Non vuoi stare seduto ad un bar o come accade a molti, addirittura in piedi accalcato con altre persone che magari non sono neanche interessate al match? Angeli Rock come ogni partita vi farà vivere le emozioni da vero tifoso! Tanti schermi HD, drink & foodsoddisfare anche il palato e poi tutti a tifare per la propria squadra del cuore! Solo da Angeli Rock potrai goderti lo spettacolo delal massimo della resa con i tanti schermi presenti nel locale.