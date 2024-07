Effetto Conte Napoli | gli effetti devastanti dell' allenamento immagini mai viste | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Quando un presidente del calibro di Aurelio De Laurentiis decide di offrire la panchina a un allenatore come Antoniosa bene cosa il tecnico salentino possa portare alla sua squadra. L'ex Juventus non è famoso solo per aver guidato club italiani ed europei alla vittoria del campionato nazionale. Ma anche per i metodi stile Rambo che è solito adottare in fase di preparazione pre-stagione. Le scene che si vedono in questi giorni nel ritiro di, infatti, non sono una novità. Giocatori stesi a terra, senza fiato e senza forze. Alcuni, come ai tempi del Tottenham oa Juventus, arrivano addirittura a vomitare dopo un pomeriggio passato con lui e con il compianto Gian Piero Ventrone, suo fidato braccio destro e preparatore, mentre albasta guardare i volti dei protagonisti per capire tutto.