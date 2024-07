Eccellenza Scandicci ultimi arrivi | Ma non è finita qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Con l’arrivo di portieri Fedele (Terranuova Traiana) e Di Cicco (Tau Calcio), dei difensori Esposito Goretti (Lanciotto Campi), Sabatini (Figline) e quello di ieri di Giammarco Fasciana, classe 2005 proveniente dal Ponsacco, loha rimodellato la difesa per la nuova stagione di. New entry importanti che uniti ai nuovi attaccanti Tommaso Del Pela e il rientro di Leonardo Saccardi (che hanno preso il posto di Vezzi), fanno alzare il tasso tecnico dei Blues che saranno allenati da Claudio Ventrice, coadiuvato dal vice Massimiliano Burchi, con il prezioso contributo di Andrea Zamperini per i portieri e per la preparazione atletica di Giovanni Landi, più la parte medica che sarà seguita da Carlo Buccioni e Giuseppe Anania. Si tratta di un organico di livello che pone loin primo piano per la nuova stagione.