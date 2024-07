Dante insegna al Moige l’empatia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildovrebbe limitarsi a giudicare l’adeguatezza dei programmi televisivi ai parametri family friendly. Ma non lo fa, arrivando catalogare Un Professore 2 come un “programma di qualità piuttosto scadente, con elementi di criticità”. Ignorando concetti quali ottima recitazione, emergenti talentuosi, bella colonna sonora, capacità di attualizzare la filosofia e inserimento non stucchevole di temi sociali nella narrazione. E dire che all’esordio nel 2021/2022 aveva promosso la serie: evviva la coerenza. Anche sul suo terreno di gioco il Movimento Italiano Genitori delude questa volta, mostrando scarsissima empatia nei confronti della categoria che dovrebbe rappresentare. Quella che ogni giorno cresce dei figli in una società complicata e pronta a condannare ogni minimo cenno di debolezza.