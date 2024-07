Balcone della moda a Cingoli arrivano Jo Squillo e Romitelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Il "" è stato programmato in 16esima edizione a, dal Comune con il Maglificio Pamirafamiglia Cipolloni, patron il commendator Agostino, e Confartigianato Macerata. La manifestazione, a ingresso gratuito, si svolgerà martedì 6 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II, con inizio alle 21.30: la presenteranno Joe Marco Moscatelli (nella fotoscorsa edizione: Jo, Cipolloni, il sindaco Michele Vittori, Moscatelli). Non è stato facile definire la data dell’evento, numerosi essendo quelli in calendario nel territorio cingolano durante l’attuale stagione. D’altronde neanche agevole è risultato l’avvenuto conseguimento dello scopo di garantirsi la presenza dei noti personaggi che compongono il cartellone in fase di definitivo completamento con ulteriori nomi.