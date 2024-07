Attentato a Trump massimo livello di allerta anche in Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) L'eco degli spari che in Pennsylvania hanno ferito l'ex Presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano Donaldattraversa l'oceano e arriva dritto in, riproponendo con forza il tema della sicurezza. Già dal 7 ottobre scorso, in coincidenza con l'avvio degli attacchi di Hamas contro Israele, il ministero dell'Interno aveva portato alild'attenzione sugli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale. Alla luce dell'attacco al "tycoon", il dispositivo di sicurezza prevede oltre alla tutela di ambasciate e luoghi diplomatici americani,quella di accademie e università statunitensi. Le misure sono state predisposte in vista delle prossime elezioni americane, in programma il 4 novembre, che vedono contrapposti al momento il presidente uscente, Joe Biden, e appunto Donaldche già dal 2017 al 2021 è stato inquilino della Casa Bianca.