Attentato a Trump Fbi | E’ stato un tentativo di assassinio Media | L’attentatore era repubblicano L’ex presidente si mostra in buone condizioni

(Di domenica 14 luglio 2024) A poche ore dall’alstatunitense Donald, l’Fbi parla esplicitamente di undi assassinare il rivale di Joe Biden. “Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo undi omicidio contro il nostro exDonald”, ha detto Kevin Rojek, l’agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’Fbi a Pittsburgh, parlando in una conferenza stampa a Butler in Pennsylvania. “È ancora una scena del crimine attiva”, ha aggiunto spiegando che gli investigatori non hanno ancora concluso gli accertamenti nella zona della sparatoria. Nel frattempovisto scendere dal suo aereo senza aiuto, in un video pubblicato dal suo vice direttore delle comunicazioni sui socialquesta mattina presto, a testimoniare ledi salute.