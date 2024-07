Attentato a Donald Trump durante un comizio | l’ex presidente americano portato via sanguinante video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024)in Pennsylvania, poco dopo la mezzanotte in Italia:è statoviadal palcounelettorale a Butler, in Pennsylvania, dopo che tra la folla si sono uditi degli spari. Secondo quanto riferito dai media Usa,e il suo staff hanno lasciato il luogo dell’evento. Non si hanno al momento notizie di eventuali feriti. Quella di Butler era l’ultima manifestazione elettorale cui partecipavaprima dell’inizio della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, la prossima settimana. Che cosa sappiamo dell’ma in piedi,ha alzato il pugno prima di esserevia dal Secret Service. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi.