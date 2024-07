Allarme bocconi avvelenati Area bonificata e indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Qualcuno ha posto un’esca avvelenata in via Leonardo da Vinci a Grottammare, nei pressi del Franc caffè, che ha causato la morte di un animale da affezione. Il cittadino si è rivolto ad un veterinario dell’Ast di Ascoli e ha inviato il campione all’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche. Da qui la bonifica dell’, eseguita ieri mattina dalla Picenambiente e la comunicazione del pericolo con i cartelli affissi nella zona interessata. L’orribile gesto ha avviato anche un’indagine in collaborazione con le autorità competenti per identificare i responsabili. I provvedimenti sono contenuti in una ordinanza urgente emessa dal sindaco Alessandro Rocchi per ribadire l’impegno dell’Amministrazione locale nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente, evidenziando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e istituzioni.