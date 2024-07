Viola i divieti e raggiunge la donna nella struttura protetta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’aveva costretta a rifugiarsi in una, viste le minacce, ma non è bastato visto che si è presentato anche lì,ndo ie gli obblighi. Oggi, nel carcere di Poggioreale, gli agenti del commissariato di Pompei hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip di Torre Annunziata. L’uomo è gravemente indiziato di aver posto in essere, tra il 19 e il 28 maggio 2024, in Pompei, atti persecutori nei confronti della. In particolare tra il 19 ed il 23 maggio, nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento allacon l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla stessa, si sarebbe presentato presso ladove la vittima era stata collocata.