Vannacci si sente leader della Lega e anche dei putiniani europei

(Di sabato 13 luglio 2024) Robertoè una sorta di dottor Stranamore al contrario. In piena sintonia con il titolo del suo best seller. Nel film di Stanley Kubrick, l’irresistibile generale picchiatello non riesce a tenere a bada il braccio che scatta teso come un tic nel saluto nazista. A differenza del suo colcinematografico, il nostro generalissimo leghista la guerra non la vuole in Ucraina e intanto applaude Viktor Orbán che fa la spola tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump per cercare la pace. O a riferire, come più probabile. Una vera serpe nel seno europeo. Ma il nuovo eurodeputato del Carroccio la guerra non la vuole, nel senso che Volodymyr Zelensky dovrebbe dire ai generali russi di accomodarsi a Kyjiv, con tutti gli onori, in attesa che lo zar russo sfili per le stradecapitale.