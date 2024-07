Torna l’incubo Covid al Tour de France | tre ciclisti si ritirano Da Vingegaard a Evenepoel rispuntano le mascherine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Immagini che non promettono nulla di buono. Aldealeggia uno scenario che non si vedeva da oltre tre anni., trae ritiri. Sono già tre i corridori che hanno abbandonato l’evento negli ultimi giorni per motivi di salute legati al virus. Una situazione delicata che sta mettendo alla prova i corridori e l’intera manifestazione. Il primo ad annunciare il ritiro è stato il danese Michael Morkov: “Nonostante il corridore si senta bene e non abbia sintomi essenziali, lo staff medico dell’Astana Qazaqstan Team ha deciso di fermare il corridore, prima di tutto, per proteggere la sua salute dagli effetti a lungo termine che il virus potrebbe provocare in futuro”. E dopo Pello Bilbao della Bahrain-Victorious, l’ultimo (per ora) ad aggiungersi alla lista è stato il britannico Tom Pidcock: “Tom mostra sintomi di-19 e, su consiglio del nostro team medico, ora tornerà a casa per riprendersi”, ha reso noto il team Ineos Grenadiers.