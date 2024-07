Ternana | campagna abbonamenti e maglie ufficiali della stagione 2024 25 | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) LaCalcio ha ufficialmente dato il via alla nuova-2025 con la presentazionee delle nuove. La cerimonia, tenutasi presso la sala stampa del Pala Terni, ha visto la partecipazione di giocatori, dirigenti e centinaia di sostenitori, desiderosi di scoprire le novità che accompagneranno la squadra nel prossimo campionato.: i dettagli Laper la nuovaè stata lanciata con lo slogan “Un legame indissolubile“. Dal 15 Luglio si parte, con prelazione per gli abbonatipassata. Glipotranno essere sottoscritti sia al botteghino, che su Vivaticket online, sia attraverso la app Noi. Previsto, per chi si abbona online, la possibilità di un pagamento rateale tramite Klarna.