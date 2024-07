Si ribalta col trattore paura per un 78enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Corniolo (Forlì-Cesena), 13 luglio 2024 - Stava effettuando dei lavori agricoli in un campo di sua proprietà, quando si èto con il. Grande spavento, oggi in località Corniolo in Valle del Fosso di Lavacchio situata nel Comune di Santa Sofia (in provincia di Forlì-Cesena), per unresidente a Lugo. Fortunatamente l’uomo non è rimasto schiacciato dal mezzo, ma ha comunque riportato un trauma cranico e toracico, oltre ad escoriazioni varie. Sul posto è intervenuto in ‘prima battuta’ il personale della stazione Monte Falco. Tra i tecnici della squadra territoriale del Soccorso Alpino era presente anche un infermiere. Considerato che la strada per giungere al podere dove è avvenuto l'incidente è impervia e non raggiungibile (se non come mezzi fuoristrada), a bordo della jeep della stazione Monte Falco è stato caricato anche l'infermiere dell'ambulanza.