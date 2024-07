Serie D Bocciardi capo segretaria del Tau

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) La signora Ileana Aimonti fu latecnica e sportiva dell’Inter negli anni settanta ed ottanta, quando, negli organigrammi dell’epoca, c’erano al massimo tre o quattro persone. Fu lei, ad esempio, ad aumentare di 100mila lire l’offerta per Salvatore Bagni, alle buste, come si diceva allora per risolvere le comproprietà. Altrimenti l’ex nazionale non avrebbe mai giocato in nerazzurro. Sono persone fondamentali che stanno dietro le quinte, ma vitali per un club. Al Tau sono momenti di grande fermento al quartier generale per iscrizione, adempimenti e molto altro. E, intanto, procede spedita la preparazione organizzativa e logistica per la stagione 2024/2025. Serena(foto), dopo tanti anni di esperienza negli uffici amaranto, è la nuova responsabile della segreteria sportiva della prima squadra e degli "Juniores" nazionali.