Scontro auto-scooter in ospedale il conducente della moto

(Di sabato 13 luglio 2024) Fano, 13 luglio 2024 -questa mattina, intorno alle 9.30 su via Roma, all'altezza dell'ufficio postale: i veicoli viaggiavano nella stessa direzione, nella corsia nord (monte-mare).Ad avere la peggio ildel Suzuki Burgman, un 56enne fanese, che in seguito all'urto contro una Hyundai i10, è stato trasportato al Pronto soccorso del Santa Croce in codice giallo. Non ha avuto conseguenze ildell', un fanese di 57 anni. Sembra che in prossimità delle poste la Hyundai i10, forse per schivare un'altravettura, si sia allargata sulla sinistra urtando lateralmente loone che a seguito dell’urtp è finito a terra. Per accertare l'esatta dinamica dell'incidente sul posto è intervenuta una pattugliaPolizia locale.