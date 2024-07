Riapriamo i consigli di quartiere Obiettivo | dare più voce alla città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) "Rifare idie di frazione": l’associazione Articolo 49 – in una lettera aperta firmata da Franco Ciliberti e Luciano Tavernelli – chiede al sindaco Secondi di valutare l’istituzione, come in passato, deididi Castello negli anni 70/80, fu tra le prime a realizzare idicollegandosi con un’analoga iniziativa legislativa nazionale. "Questo slancio partecipativo fu possibile grazie a una significativa convergenza tra forze politiche diverse e spinte della società civile – si legge nella lettera – Poi, dopo quella stagione di grande novità e coinvolgimento democratico, l’impulso partecipativo fu accantonato e si pensò di sostituirlo appoggiandosi ad attività ludico sportive ricreative, che poco hanno a che fare con la politica partecipativa, anche se svolgono un ruolo di aggregazione sociale".