Nuova Lancia Ypsilon WRC | la rinascita le marchio con il motorsport

(Di sabato 13 luglio 2024)ta da poche settimane, laè il prodotto destinato al rilancio del brand. Dopo oltre un decennio di totale mancanza di novità, ad eccezione di una serie di allestimenti e rivisitazioni sulla vecchia, ilora inizierà a fare sul serio. Laarriverà a listino anche in una versione sportiva, elettrica, con ben 240 CV. L’auto verrà etichettata comeHF. Inoltre, altro colpo di scena, c’è già stata la presentazione della versione dellacompatta destinata alle corse. Nulla di stratosferico, ma una variante progettata per i rally, per la categoria “Gruppo 4”. L’auto sarà dotata del 3 cilindri turbo da 1.2 che fa da base alla versione mild hybrid già a listino. tale unità, opportunamente elaborata, promette di fornire ben 212 CV.