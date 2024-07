Montesarchio rifacimento del manto stradale e modifiche alla circolazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn vista dei lavori dideldi Via Napoli, Piazza Carlo Poerio, Via Amendola, Piazza Carmine Pagnozzi, Via Benevento, è stato necessario apportare alcuneregolamentazione dellain centro città a. In particolare, a partire da lunedì 15 luglio 2024 ore 23:30, fino al termine dei lavori che saranno comunicati dal competente direttore dei lavori sono previsti: L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO per i veicoli, nell’ areaoggetto dei lavori, ovvero in Via Napoli (all’intersezione con Via Giovanni Dello Iacovo); Piazza Carlo Poerio; Via Amendola (all’intersezione con Via Perillo Vecchio e Via Lavinia); Piazza Carmine Pagnozzi (all’intersezione con Via Vitulanese); Via Benevento (all’intersezione con Via Giuseppe Barbato e Via Girolamo D’ Amelio).