Mercato in entrata Esposito atteso per la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Siamo ai dettagli. Salvo sorprese dell’ultimo minuto all’inizio della, magari già lunedì, Sebastiano(nella foto) sarà a Empoli per porre la sua firma sul contratto che lo legherà al club azzurro per lastagione. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto (da capire a quale cifra), anche se è possibile un inserimento di un contro riscatto da parte dell’Inter, che non vorrebbe perdere il suo giovane talento dopo averlo fatto maturare altrove nelle ultime stagioni., 6 reti nell’ultimo campionato cadetto con la Sampdoria, sarà quindi il primo volto nuovo dell’Empoli di D’Aversa, che nel giro di pochi giorni potrebbe accogliere anche un altro attaccante. Nonostante l’inserimento di Verona e Venezia, infatti, la società di Fabrizio Corsi resta in netto vantaggio anche per il coetaneo di(classe 2002), Lorenzo Colombo, già due stagioni nella massima serie con Lecce e Monza.