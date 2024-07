Matrimonio Incorvaia-Ciavarro il ‘sì’ a Forte dei Marmi Super party con tanti vip e amici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024)dei(Lucca), 13 luglio 2024 – Una location da sogno, il mare all’orizzonte e un bacio al tramonto. Cliziae Paolosi sono sposati ieri sera adei. Ilin Versilia in una location scelta non a caso: fu lì che i genitori di lui, Eleonora Giorgi e Massimo, si incontrarono sul set di Sapore di Mare 2. Le nozze da favola si sono celebrate al Maitò, ristorante-beach club tra i più esclusivi didei. Lui, volto di Forum su Rete 4, e lei,influencer, si sono detti “sì” davanti aparenti e, ospiti e vip. Ad accompagnare lo sposo all’altare, in completo beige, la mamma Eleonora Giorgi, mentre i due figli (Nina, 8 anni, che l’influencer ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina, e Gabriele, 2, nato dall’amore con Paolo), hanno fatto da damigella e paggetto.