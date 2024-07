Malgioglio annuncia il ritiro dalle scene ma non ci crede nessuno!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 13 luglio 2024) Cristianoha deciso di appendere il ciuffo al chiodo e ritirarsi. Tra due anni io lascerò questo lavoro. E’ la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così ha dichiarato in occasione del concerto di Porta di Roma Live, kermesse estiva organizzata dal Centro Commerciale di Roma Nord in collaborazione con Radio Roma. Si fatica quasi argli (e infatti non ci crediamo!), eppure sente la necessità di dedicare del tempo per sè.vuole talmente lasciare che rilancia con due progetti Ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica Sono sempre stato un paroliere di rottura. Oggi potrei scrivere per chiunque ma il fatto è che non ho più voglia ammette il cantante, salvo poi rilanciare: Vorrei però ancora realizzare un mio progetto con Carla Bruni e poi vorrei scrivere per Martina che mi piace moltissimo”.