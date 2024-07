Lavoro stagionale e a tempo determinato spetta la Naspi?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) L’estate è una stagione in cui le offerte di, almeno in taluni ambiti, solitamente aumentano. Basti pensare, ad esempio, alla ristorazione, al commercio, ai servizi, all’agricoltura o all’intrattenimento ed eventi. Ma pensiamo anche ai commessi e alle commesse che vengono assunti dalle catene di abbigliamento, per coprire il periodo di saldi estivi, o ai cassieri – assunti nei supermercati – per sopperire alle assenze del personale in ferie. Ebbene, si tratta di attività che possono garantire un reddito danell’arco dicompreso tra giugno e settembre, ma al termine il lavoratore o la lavoratrice si dovrà interrogare su come ricominciare e trovare una nuova occupazione. Nel fratresta scoperto dal lato economico oppure no? Di seguito vedremo assieme se e come l’indennità di disoccupazione, la, può essere applicata anche ai lavoratori stagionali e ai lavoratori ae – se sì – entro quali condizioni.