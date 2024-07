Lattuca pensa già alle Regionali | Con De Pascale una vittoria larga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "prossime elezioniin Emilia-Romagna il centrosinistra otterrà unacome è avvenuto a Cesena".dixit. Al primo incontro pubblico con la giunta schierata, sul terreno amico della Festa dell’Unità di Sant’Egidio, il sindaco rieletto ha ostentato sicurezza e ribadito la fiducia in Michele De, ormai candidato unico del Pd per la presidenza della Regione, lasciata dal neoletto parlamentare europeo Stefano Bonaccini. Ha anticipato: "La presentazione ufficiale del candidato potrebbe avvenire proprio qui a Cesena, alla festa regionale del Pd con Elly Schlein". Nessun timore per una reazione negativa dei ravennati ‘abbandonati’ in corsa dal loro sindaco. "Non ci sarà certo l’effetto Cagliari (sindaco candidato del centrodestra che ha fatto perdere le elezioni in Sardegna, ndr).