Kate Middleton ultime notizie William solo e in crisi nuove voci sul flirt con Rose Hanbury

(Di sabato 13 luglio 2024)gue le cure contro il cancro che la debilitano al punto che ha dovuto rinunciare a presenziare alla partita di polo benefica, lasciandoanche in questa occasione. Il fatto ha dato il via aincontrollate che riguardano ancora una volta, la presunta amante del Principe del Galles., l’assenza alla partita di polo diKensington Palace ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute divenerdì 12 luglio per comunicare che la Principessa del Galles non avrebbe accompagnatoalla partita di polo benefica che ogni anno si tiene al Guards Polo Club a Windsor. Quindi nelle vicinanze dell’Adelaide Cottage. Il motivo del forfait disarebbe la chemioterapia cui si sta sottoponendo e che la spossa moltissimo.