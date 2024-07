In aumento le tartarughe azzannatrici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) In meno di un anno il Centro di recupero del Wwf di Ronchi ha dovuto confrontarsi con il recupero di ben quattro, chiamate anche ‘alligatore’. "Potrebbero procurare danni quali l’amputazione di piedi e mani a chi incautamente dovesse trovarsele di fronte – spiega il responsabile del Centro e presidente Wwf Massa Carrara, Luca Giannelli –. Possono raggiungere i 50 o 70 centimetri e pesare fino a 30 chilogrammi e oltre". E’ un animale esotico, classificato come pericoloso non solo per l’habitat ma per la salute, nome scientifico Chelydra Serpentina. Alcuni esemplari sono stati portati in Italia da appassionati dopo la metà degli anni ’90, quando non c’erano troppe restrizioni. Il possesso di una tartaruga azzannatrice ora deve essere segnalato alle Prefetture, evidenzia Giannelli.