Immobile dice addio alla Lazio il saluto da brividi | la prima volta il cuore che batteva forte…

(Di sabato 13 luglio 2024) “Grazie di tutto. È stato un onore e un privilegio essere il vostro capitano“. Cirosaluta i tifosi delladal suo account Instagram con un post carico di emozioni. “Oggi è uno dei giorni più difficili della mia carriera. Dopo anni di emozioni, vittorie, sconfitte, sacrifici e gioie condivise, è arrivato il momento di salutarvi. Questo è un discorso che non avrei mai voluto fare, ma la vita ci porta a prendere decisioni che, seppur dolorose, devono essere fatte. Quando sono arrivato qui, giovane e pieno di sogni, non avrei mai immaginato quanto profondo sarebbe stato il legame che avrei sviluppato con questa maglia, con questa città e, soprattutto, con voi, i tifosi. Voi siete stati il nostro dosimo uomo in campo, la forza che ci ha spinto a superare gli ostacoli più difficili e a festeggiare le vittorie più belle“, aggiunge l’ormai ex bomber biancoceleste, trasferitosi al Besiktas.