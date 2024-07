Il finto ambientalismo dem | il feudo rosso si ribella e vota in massa FdI

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Un crocevia di storie, di passioni e di vite. Un angolo a metà tra Arezzo, Siena e Perugia, tra la Toscana e l'Umbria, sulla direttrice che poi conduce anche nelle Marche. La Valdichiana è uno degli angoli più (..) autentici dell'intero centro Italia. Un'area che ha saputo difendere la propria vocazione contadina, modernizzandola in assoluta armonia con territorio e popolazione. Gente coriacea, disposta a rinunciare alle comodità della città, alla linea internet ultra veloce, alle mille palestre in un chilometro quadrato o ai mezzi pubblici efficienti e rapidi. Tutto in nome di tre concetti giudicati (e come dar loro torto) essenziali per la propria serenità, per quella qualità della vita che, in molte aree urbane, è ormai dimenticata: poco traffico, aria buona e stress ridotto al minimo.