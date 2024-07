Il capitano dell’Inghilterra è straordinario a Euro 2024 – Southgate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024)-07-13 18:44:34 Il web non parla d'altro: Il ctGarethha definito la leadership di Harry Kane "particolarmente eccezionale" in assenza di giocatori del calibro di Jordan Henderson e Harry Maguire per i Three Lions a UEFA. Kane è stato criticato per le sue prestazioni e si è ipotizzato che il trentenne, sostituito durante la vittoria della semifinale contro l'Olanda, sia infortunato. I difensori Kieran Trippier, Lewis Dunk e Kyle Walker sono gli unici giocatori della squadra ad avere più di 30 anni eritiene che Kane sia "cresciuto enormemente" essendo uno dei pochi giocatori con credenziali internazionali significative. Harry Kane: ildi"dà l'esempio" "Abbiamo perso un paio di leader esperti a causa di infortuni, come Henderson e Maguire", ha dettoa UEFA.