Il Baracca un’eccellenza Io ho fatto il pendolare

(Di sabato 13 luglio 2024) Manuel Balandi diplomato alcon 100 e lode. Cos’è stato questo percorso di cinque anni? "Conserverò sempre un ricordo speciale di questa scuola: èunica e attira studenti da ogni parte d’Italia. Io stesso vivo in provincia di Ferrara in una frazione di Cento e questi anni li ho trascorsi per la maggior parte da, prendendo quattro o cinque treni al giorno. Ho avuto docenti estremamente competenti, appassionati e con una straordinaria dose di umanità". Com’è nata questa passione per il volo? "Nel 2016, poco prima del mio undicesimo compleanno, ho pilotato un aeromodello radiocomandato. Da lì nulla è più stato come prima. Tutti i pomeriggi dopo la scuola li passavo al campo di volo e lì ho avuto la fortuna di conoscere tante persone che sono state determinanti per indirizzare il mio futuro: ho sorvolato svariate volte le campagne ferraresi con un amico pilota di ultraleggeri, poi ho planato tra le montagne del Trentino in aliante e, quando stavo con i piedi per terra, pendevo dalle labbra di un caro amico, pilota di linea, che raccontava le sue giornate lavorative.