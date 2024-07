Gli scienziati hanno allevato la maggior parte dei topi simili agli umani finora

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 luglio 2024)zzati: un passo avanti nella ricerca medica Per la prima volta, gliottenutocon sistemi immunitaria quelli, aprendo nuove prospettive nella ricerca farmacologica. Questipotrebbero rivoluzionare lo sviluppo di farmaci. Simulazione di risposte immunitarie umane neiQuando esposti a infezioni, izzati”dimostrato di produrre cellule immunitariea quelle umane. Questo potrebbe consentiredi studiare malattie come il lupus in modelli animali più vicini alla realtà umana. Un’importante scoperta pubblicata su una rinomata rivista scientifica La ricerca è stata condivisa su Nature Immunology, sottolineando l’importanza di L'articolo Gliladeiproviene da News Nosh.