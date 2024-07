Genea Lanzara il volto nuovo dei salernitani è Bernachea

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPrende forma la nuovaai nastri di partenza della Serie A Silver. A disposizione di coach Jose Luis Villanueva Lopez ci sarà il talentuoso terzino italoargentino Tomas. Nella scorsa stagione Tomasha vestito la maglia del Molteno, piazzandosi al secondo posto della classifica marcatori del campionato con ben 176 reti realizzate. Approdato in Italia nel 2022, ha militato anche nelle fila della Pallamano Vigasio e dell’ Eppan: con quest’ultima guadagnò l’approdo in massima serie, oltre ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Serie A2. Per il sodalizio presieduto da Domenico Sica, insomma, un innesto di qualità ed esperienza in vista dell’ostica ed ormai imminente stagione 2024/2025. “Sono molto contento di poter far parte della, sento che per me è una grande opportunità ed anche una sfida importante – dichiara ilgiocatore dei– desidero ambientarmi al più presto, conoscere il gruppo per essere capace di aiutare nel modo più efficace.