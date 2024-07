Euro 2024 De La Fuente | Giocheremo per vincere e divertirci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Luis De La, ct della Spagna, carica la squadra in vista della finale dicontro l’Inghilterra, in programma alle ore 21.00 di domenica 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino, in Germania. “Siamo in un momento eccezionale per una finale. Ai giocatori dirò che giochino con concentrazione, che si divertano perché hanno lavorato molto e che raccolgano il lavoro che hanno fatto. Se lo meritano. Le finali sono fatte per giocarsele. Nessuno ha regalato nulla a questi ragazzi, lo hanno conquistante loro” ha spiegato l’allenatore a 24 ore dalla sfida decisiva che assegnerà il titolo continentale. “L’orgoglio è nella finale, come ci siamo arrivati. È chiaro cheper. La memoria è fragile e ingiusta con quelli che giocano una finale.