Due aerei si sfiorano sopra l’aeroporto a un passo dalla strage Immagini impressionanti indaga l’aviazione VIDEO

(Di sabato 13 luglio 2024) Due, uno in fase di decollo e l’altro che aspettava l’autorizzazione per la discesa, per errore siin voloa un aeroporto. Sono le, davvero, che giungono dallo scalo internazionale Hancok di Syracuse, nello Stato di New York. Solo per miracolo è stata evitata una tragedia di immani proporzioni quando, alle 11,50, le traiettorie dei due voli si sono incrociate sino a portarli a una distanza di 200 metri uno dall’altro. In termini di aviazione, significa che gli aviogetti si sono letteralmente sfiorati. Il primo volo era il Blue Streak 5511 della PSA Airlines in arrivo da Washington, il cui atterraggio era previsto alle 11.19 ma è avvenuto solo alle 12.03. Mentre il secondo era un volo della Endeavoir Air (una sussidiaria della Delta Airlines) appena decollato.