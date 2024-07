Come si fanno le patatine fritte perfette?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 luglio 2024) Il 13 luglio si festeggia la Giornata Mondiale delle, forse il cibo che assieme alla pizza (e al cioccolato) è capace di regalare buonumore agli esseri umani. Lesono croccantissime fuori e ben morbide dentro e sì, si possono preparare anche a casa seguendo tutte le dritte che vi stiamo per dare. Perché lerichiedono una certa dose di pazienza e anche qualche strumento per facilitare la cottura. Che patate scegliere Un piatto di french fries (fonte Unsplash)Partiamo dall’ingrediente base, le patate. Quali sono le patate migliori per la frittura? Decisamente quelle a pasta gialla, poiché sono compatte, poco farinose e non assorbono l’olio. Che poi è il fattore decisivo per la croccantezza delle French Fries.