Cinema Maria Pia Ammirati e Gloria Guida premiate alI’Ischia Global Film&Music festival

(Di sabato 13 luglio 2024) APia, direttrice di Rai Fiction è stato assegnato ‘Ischia Art Award Award’ dalla 22esima edizione dell’IschiaFilm&Musicche si conclude domani sull’isola verde con l’anteprima del film venezuelano ‘Julia has Sugar’. Tra i premiati della sesta serata anche due ospiti internazionali, entrambi festeggiati come ‘Friends of Ischia’: il regista e musicista statunitense Dito Montiel e l’attore britannico di origini italiane Vincent Riotta. Sul palco della Pineta Nancy Bozzi con il produttore e fondatore dell’evento Pascal Vicedomini, il presidente onorario dell’Accademia internazionale arte Ischia Tony Renis ha premiato alla carriera(Ischia Lifetime Achievement Award). Riconoscimenti anche anche per Nancy Bishop, miglior direttrice di casting dell’anno e per il regista inglese Peter Webber (Ischia Luchino Visconti Award) mentre al regista e attore Giampaolo Morelli è assegnato il premio alla memoria di Carlo Vanzina.