Chi è Hulk Rosso? – Captain America 4

(Di sabato 13 luglio 2024) È ufficiale: come rivela il primo trailer ufficiale di: Brave New World,si unisce al MCU. E, a quanto pare, sarà proprio il Presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross di Harrison Ford a trasformarsi nel gigantenon proprio allegro. C’è ancora tempo perché la Marvel faccia il vecchio scambio e faccia trasformare qualche altro personaggio in, ma di sicuro le sembianze di Ford sono molto simili e, naturalmente, Thunderbolt Ross è l’originale dei fumetti. Ma come si è trasformato Thunderbolt Ross innei fumetti e come si inserisce la saga dinel mito di personaggi come Bruce Banner, She-e Abominio? Le risposte a queste domande sono semplici, ma aprono la porta a una continuità dipiù ampia, ricca di numerosi mutati Gamma, fazioni rivali die molto altro ancora.