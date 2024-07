Cesena rebus Antonucci L’affare ora si complica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Un paio di giorni ancora di attesa, poi, se la situazione non si sblocca, virata decisa verso altri obiettivi. Questo sembra essere il timing che si è dato ilper risolvere una questione, quella che riguarda l’arrivo di Mirko, che rischia altrimenti di diventare il tormentone estivo del mercato bianconero. Due gli scogli da superare, il primo riguarda l’accordo con lo Spezia che vuole rientrare dell’investimento fatto, circa un milione e 400mila euro. Escluso il titolo definitivo si lavora sul prestito, ma soprattutto su quell’obbligo di riscatto che ilnon vorrebbe. Il secondo nodo è nato con quel certificato medico presentato dal giocatore a giustificazione della sua assenza il giorno del raduno. La società ligure non l’ha presa benissimo tanto più che c’è un precedente recente molto simile, quello di Kelvin Amian, centrale classe 98 che dopo due buone stagioni in A con le aquile era finito nel mirino del Bologna, destinazione più che gradita dal francese.