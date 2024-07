Beautiful anticipazioni dal 14 al 20 luglio 2024 | arriva la decisione di Hope

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 13 luglio 2024) A, nel corso della prossima settimana di programmazione, i riflettori saranno puntati suLogan, la quale dovrà decidere se riammettere Thomas alla Forrester per collaborare di nuovo alla sua linea. Intanto, ledal 14 al 20suggeriscono che Liam cercherà di confortarea proposito di Douglas. Il figlio di Bill dirà alla moglie che sicuramente il bambino tornerà presto da loro; tuttavia, anche Liam sarà molto preoccupato e teso per il legame tra suo padre e Sheila, proprio mentre Bill attenderà che la compagna torni a casa. La donna, in particolare, tornerà da Spencer dopo averlo tradito con Deacon, il quale, però, prometterà alla Carter di non fare parola con nessuno del loro incontro intimo. Bill, dal canto suo, sarà sospettoso verso Sheila e le spiegherà che nessuno lo ha mai tradito senza pagarne le conseguenze.