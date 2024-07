Alma slitta ancora lo sgombero dello stadio Mancini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)un rinvio – a giovedì prossimo, 18 luglio – per lodella societàJuventus Fano dallo"Raffaele". I funzionari dell’Amministrazione comunale e l’avvocato del presidente del club granata Salvatore Guida si sono messi d’accordo per concedere qualche giorno di tempo allo stesso Guida per trasferire tutta la documentazione e tutto il materiale di proprietà della società che si trova all’interno dell’impianto sportivo. La conferma viene dall’assessore allo sport, Alberto Santorelli. Una soluzione che sta bene ad entrambe le parti, le quali avranno così più tempo per definire ogni cosa, visto che loè stato in questi ultimi anni anche la sede sociale dell’con tutto l’archivio di documenti, materiale di cancelleria, riconoscimenti, etc.