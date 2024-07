A Riccione nuovo parcheggio vicino all’ospedale Ceccarini | ecco come sarà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Rimini, 13 luglio 2024 – Una superficie di terreno estesa 2.850 metri quadrati nei pressi dell’ospedale, sul lato di via Frosinone,interessata dai lavori per la costruzione delpubblico. Il Comune dine ha ceduto la proprietà all’Ausl dato il comune interesse alla realizzazione della nuova opera. Secondo quanto previsto dal progetto dovranno essere ben 84 i nuovi posti auto, 9 dei quali dedicati alle persone con disabilità, 2 spazi rosa riservati alle donne in gravidanza o con figli che non abbiano ancora raggiunto il primo anno di età e ulteriori 2 per la sosta delle auto elettriche. L’iniziativa prevede l’ulteriore ampliamento del marciapiede del viale per accogliere una pista ciclabile, inoltre verrà realizzato l’adeguamento delle strutture esistenti alle esigenze del, che comporterà l’abbattimento delle barriere architettoniche.