1950 | calcio al teatro delle Americhe La tournée del Genoa e il Mondiale brasiliano

(Di sabato 13 luglio 2024)alLa storia delè ricca di alti e bassi ma soprattutto negli anni ’50 il blasone del Grifone era conosciuto in tutto il mondo. Ladele il. Nel, ilnon era più la squadra leggendaria che, nel 1923, aveva fatto una miticain Uruguay e Argentina, per sfidare le nazionali di quei due paesi. Anzi, possiamo dire che, di lì a poco, sarebbe iniziato il suo lungo declino. L’anno prima aveva ancora lottato per il primo posto, per tutto il girone di andata, finendo a due soli punti dal Grande Torino, “campione d’inverno” e, in seguito, vincitore dello Scudetto (nelle settimane successive alla tragedia di Superga). Ma, l’anno seguente, nel 1951, ilsarebbe retrocesso per la seconda volta nella sua storia e, dopo di allora, sarebbero passati quattro decenni prima che il Grifo riuscisse a tornare ai vertici del campionato italiano.