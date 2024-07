105XMasters si parte All’alba di corsa | in mille

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)oggila XIII edizione che unisce sport, musica, spettacolo e tanto divertimento. Si apre con gli oltre 1000 runners pronti a sfidare il sole nascente nell’emozionante AlbaRun. Tra icipanti, spicca il sorriso contagioso di Davide Campagna, il celebre @cottoaldente, incarnazione del connubio tra fitness, salute e divertimento. Ma il grande protagonista del week-end sarà il triathlon dove gli atleti gareggeranno nella categoria olimpica e sprint. Tante le modifiche alla viabilità in vigore dalle 9 alle 16,30 di oggi e dalle 9 alle 15 di domani. È istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata sul lungomare Mameli, ambo i lati dall’altezza del civico 178 a via della Darsen, via Bixio, via Dogana vecchia, via XX settembre, via Piave, via Monteverdi, via Cellini, via Berardinelli.