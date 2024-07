Usa e G7 verso una cooperazione sulla sicurezza economica Report Csis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un G7 “allargato” capace di collaborare con gli Stati Uniti per promuovere una dottrina internazionale di. È questa la proposta chiave del nuovodel Center for Strategic and International Studies di Washington, “Toward a New U.S. Security Strategy”, in cui i tre autori (Emily Benson, Catharine Mouradian e Andrea Leonard Palazzi) esplorano le strade di policy nella dimensione internazionale che Washington potrebbe battere per costruire un’architettura didotata di una certa stabilità. Il sistema economico globale si trova in una fase critica. Le interruzioni della supply chain causata dalla pandemia di Covid-19, i disastri climatici, l’ascesa di tecnologie dirompenti e l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia sono tutti fattori che hanno contribuito a mettere in discussione le basi stesse dell’attuale sistema neoliberale.