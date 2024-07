Truffe ad Anziani a Penne | Arrestati Due Campani

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pescara -a Napoli un 19enne e un 24enne, responsabili di numeroseai danni di. I due giovaniieri a Napoli, sono accusati di aver truffato diversinel comune diutilizzando sempre lo stesso metodo. Spacciandosi per avvocati, impiegati delle poste, assicuratori o carabinieri, convincevano le vittime che un loro familiare era in difficoltà economiche e richiedevano denaro o gioielli per "risolvere" la situazione. Una delle vittime, una 75enne, è stata contattata con la falsa notizia che sua figlia aveva causato un incidente stradale e rischiava il carcere. I truffatori le hanno chiesto 8.000 euro per evitare l'arresto. Fortunatamente, la donna ha interrotto la chiamata e ha contattato i Carabinieri di, prevenendo così la truffa.