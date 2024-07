Stupri delle cuginette di Caivano condannati anche tre minorenni | 9 e 10 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Per glidiarrivano altre condanne, che stavolta riguardano icoinvolti nel terribile fatto dello scorso anno. Sì è chiuso oggi il fascicolo processuale per i tre imputati minori che avevano scelto il rito abbreviato: sono statirispettivamente a 10e 8 mesi il primo, e a 9gli altri due imputati. Sono in totale sette icoinvolti negli abusi compiuti la scorsa estate nei confronti di due cugine di 12 e 10. Gli altri hanno scelto il rito ordinario. La sentenza di oggi è giunta al termine di una breve seduta di consiglio. La scorsa settimana sono statiin primo gradoi due maggiorenni coinvolti nell’azione delittuosa a 12 e 13di detenzione. La parte civile: “Ne vincitori, ne vinti” “Siamo compiaciuti dell’esito raggiunto, ma non dobbiamo dimenticare che, trattandosi di imputazioni di minori, non ci sono né vincitori né vincitori”.