Salerno blitz della Polizia Municipale contro l’occupazione abusiva di suolo pubblico

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nella serata di ieri, personaledi Stato, coadiuvati da personale medico dell’Asl – di Prevenzione Collettiva e del Servizio Veterinario, hanno effettuato unlungo alcune strade del Centro Storico, provvedendo ad elevare e contestare 5 violazioni per occupazionediai titolari di altrettanti locali, che occupavano ilcon sedie e tavolini, notificando a ciascuno la sanzione di €. 168 e con diffida a ripristinare lo stato dei luoghi, effettuata in presenza degli agenti. Inoltre, in uno di questi locali, il personale dell’Asl intervenuto a supporto, ha provveduto al sequestro amministrativo di 22 kg di prodotti ittici priviprescritta tracciabilità – contestando la relativa sanzione di €.